Mercato, N’Dicka è della Roma: il calciatore è sbarcato a Ciampino

La Roma chiude anche il secondo acquisto della sessione di mercato estiva. Dopo la firma di Houssem Aouar, oggi sarà il giorno di Evan N'Dicka che, come riportato da Skysport, ha raggiunto la Capitale con un volo diretto da Parigi atterrando a Ciampino intorno alle 12. Il centrale ivoriano, dopo la scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte, arriva in giallorosso a parametro zero e firmerà un contratto di 5 anni con uno stipendio di circa 4 milioni di euro l'anno. Sarà lui uno dei tre centrali titolari nella prossima stagione con Ibanez primo indicato alla partenza. La Roma ha saputo anticipare la fitta concorrenza per il giocatore che data anche la sua giovane età (23 anni), e il costo zero, era finito sui taccuini dei migliori club europei.