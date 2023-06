Mercato Roma, il Psg offre in prestito Renato Sanches

Il Paris Saint-Germain riflette sul futuro di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, voluto fortemente da Luis Campos e Christophe Galtier appena un anno fa, ha deluso tutti a Parigi e ora potrebbe partire anche per non appesantire il monte ingaggi. Come riporta la trasmissione TeladoioTokyo su Centro Suono Sport, il Psg lo ha messo in vetrina ed è disposto a cederlo anche in prestito, con una formula alla Wijnaldum. Si sono fatti avanti Fenerbahce e Galatasaray negli ultimi giorni anche se Sanches preferirebbe restare in un campionato top. Il centrocampista è gestito dal gruppo Mendes che ha sottoposto il suo profilo anche in Italia, in particolare a Milan e Roma che la scorsa estate ci avevano fatto più di un pensiero. Il portoghese guadagna 3,9 milioni in Francia. Il club giallorosso, in realtà, punta ancora a Davide Frattesi per rinforzare il reparto ma i rapporti ottimi tra Al-Khelaifi e Friedkin non sono da sottovalutare.