Roma, accelerata per Scamacca: in settimana Pinto a Londra per incontrare il West Ham

La Roma è una delle squadre più attive in chiave calciomercato. Dopo gli acquisti di Aouar e N'Dicka che atterrerà a Ciampino in tarda mattinata, i giallorossi provano ad accelerare per riportare a Trigoria Gianluca Scamacca. Come riportato da Fabrizio Romano infatti, la prossima settimana il general manager giallorosso Tiago Pinto volerà a Londra per incontrare i dirigenti del West Ham. Il portoghese proverà a spingere per un'operazione in prestito per rimpiazzare Tammy Abraham, infortunatosi gravemente nell'ultima giornata contro lo Spezia. I giallorossi anche in questo caso stanno provando ad anticipare la concorrenza facendo leva anche sulla volontà del giocatore che gradirebbe tornare nella Capitale. Scamacca è passato in estate dal Sassuolo agli "Hammers" per 36 milioni di euro più bonus.