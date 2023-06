Dall’Inghilterra: la Roma segue Branthwaite dell’Everton

La Roma non vuole più fermarsi e dopo la coppia Aouar-N'Dicka oltre alla trattativa avviata con il West Ham per Scamacca, punta ad un altro calciatore della Premier League. Come riportato dal quotidiano inglese Daily Mail, i giallorossi seguono con attenzione Jarrad Branthwaite centrale dell'Everton. Il classe 2002, dopo il prestito al Psv nella scorsa stagione, potrebbe lasciare Goodison Park e la Roma è uno dei club più interessati. La valutazione è però alta: circa 20 milioni di sterline.