La Roma saluta il 2020 e aspetta Pinto. Problema al flessore per Pedro

La Roma chiude il 2020 ma non stacca la spina. Il calendario giallorosso impone infatti massima attenzione, con l’impegno contro la Sampdoria di Claudio Ranieri che arriverà domenica alle ore 15. L’obbiettivo è proseguire l’ottimo trend con le medio-piccole per non perdere distanza dalle milanesi e allo stesso tempo mantenere il gap dalle altre contendenti al quarto posto. I blucerchiati, che dovrebbero fare a meno di Gabbiadini nella gara dell’Olimpico, potrebbero non trovare davanti a loro Pedro. Lo spagnolo ha avuto un inizio di stagione brillante, prima di rallentare nell’ultimo mese. Oggi si è allenato a parte a causa di un problema al flessore, che potrebbe farlo rimanere ai box come accadrà già a Spinazzola e Mirante.

I giallorossi salutano il 2020 e aspettano il mercato

Chi sale, chi scende e chi rimane stabile. Nel borsino annuale giallorosso c’è tutto: i record di Dzeko, le giocate di Pellegrini o l’esplosione di Villar. Lo spagnolo è stato uno dei tanti a tirare una linea del 2020, proiettandosi a un futuro roseo in maglia giallorossa: “A livello personale, devo ringraziare Dio per quest’anno, in cui posso dire senza paura di sbagliare che è stato quello in cui sono cresciuto di più e maturato tanto a livello sportivo. Ho dovuto fare il salto nel calcio d’élite e ho deciso di lasciare la Spagna per realizzare il sogno per cui combattevo da quando avevo 3 anni e non posso essere più felice in questa mia nuova avventura alla Roma“. Da archiviare in fretta il 2020 di Nicolò Zaniolo, che tra questioni extra campo legate alla sua vita privata e le continue sedute di fisioterapia per tornare al top della forma ha voluto augurare il meglio ai suoi tifosi: “Non vedo l’ora di tornare, mi manca il pallone e mi mancate voi in Sud! Grazie per tutto il supporto che mi date giorno per giorno”. Un anno che ha visto, nella sue seconda parte, anche il riscatto di Spinazzola. Decisiva è stata la cessione di Kolarov, che ha liberato la corsia di sinistra per le sgroppate del 37 giallorosso. E proprio dal mercato ci si aspetta qualche novità a gennaio, con la questione portiere e terzino destro sempre apertissima. La Juve sembra aver superato la Roma per la corsa a Reynolds, ma dagli states il presidente del Dallas FC frena gli entusiasmi: “Orgogliosi di Bryan e di tutto quello che può esserci nel suo futuro. Detto questo, nessun accordo per lui è stato finalizzato”.

Pinto prepara l’arrivo. Friedkin: altri 40 milioni nella Roma

Calciomercato a parte, la prima novità targata 2021 per la Roma ha un solo nome: Tiago Pinto. Il Benfica ha salutato l’ormai ex dirigente con parole al miele, doverose dopo gli otto anni di successi sportivi maturati insieme. Altro capitolo adesso per Pinto, che si prepara a sbarcare nella Capitale già da sabato, sempre se il tampone darà esito negativo. Sistemare sì la rosa, ma iniziare anche a programmare con meticolosità il futuro finanziario della Roma. Nel 2020 infatti i giallorossi hanno visto scendere del 55% il rendimento del titolo in Borsa, con una perdita da 235 milioni di euro di capitalizzazione. Andamento negativo legato al lancio dell’Opa da parte dei Friedkin, che continuano a essere presentissimi nelle manovre economiche giallorosse come dimostra l’ultima iniezione da 40 milioni di euro nel club. Una vicinanza alla Roma che sta facendo contenti tutti i tifosi, compreso Antonello Venditti: “Vedo un buon approccio. E poi a differenza di Pallotta, sono americani per davvero. L’ex presidente era italoamericano e si vedeva. Dan Friedkin ha un’idea di Roma giusta e conosce la sua potenzialità“. Chiosa d’obbligo poi sul campo: “Il calcio di Fonseca è ‘sexy’ e le partite sono belle da vedere“. L’augurio migliore per un 2021 di soddisfazioni.