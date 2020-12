Villar: “Nel 2020 sono maturato molto, felice di essere qui a Roma” – FOTO

Bilancio di fine anno anche per Gonzalo Villar. Il centrocampista della Roma, tra le rivelazioni più importanti del 2020 giallorosso, ha voluto tirare una linea a questo anno difficile ma intenso. Queste le sue considerazioni su Instagram:

“Per la stragrande maggioranza delle persone questo 2020 è stato, giustamente, un disastro. Ma io, a livello personale, devo ringraziare Dio per quest’anno, in cui posso dire senza paura di sbagliare che è stato quello in cui sono cresciuto di più e maturato tanto a livello sportivo, come a livello personale. Ho dovuto fare il salto nel calcio d’élite e ho deciso di lasciare la Spagna per realizzare il sogno per cui combattevo da quando avevo 3 anni e non posso essere più felice in questa mia nuova avventura alla Roma. A livello personale, è stato un anno che mi ha dimostrato che se sei mentalmente forte tutte le difficoltà possono essere superate, ma quest’anno devo ringraziare di cuore tutti voi che fate parte quotidianamente della mia ristretta cerchia. Onestamente, senza di voi, questo anno solitario sarebbe stato molto difficile. Ho potuto incontrare alcune persone fantastiche, che si sono unite a quelle che sono state con me per tutta la vita, quindi non potrei essere più felice. Infine grazie alla mia famiglia per essere sempre stata lì per me anche nei momenti belli, ma soprattutto in quelli brutti. In conclusione, auguro a tutti un felice capodanno e un felice anno nuovo. Dal cuore, Gonzalo Villar“.