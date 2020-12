Trigoria, problema al flessore destro per Pedro: lavora a parte

La Roma continua nel lavoro di avvicinamento al match di domenica contro la Sampdoria. Nella seduta di questa mattina alle 11 è stato confermato il ritorno in gruppo di Pastore, che spera in una convocazione già nel prossimo match, mentre è a rischio Pedro, che si è fermato per un problema al flessore.

INDISPONIBILI

Pedro: sovraccarico al flessore della coscia destra, in dubbio per la Sampdoria

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Antonio Mirante: lesione muscolare al flessore della coscia destra, out con la Sampdoria

Leonardo Spinazzola: lesione muscolare al flessore della coscia destra, out con la Sampdoria

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Lavorano a parte gli infortunati Mirante, Spinazzola e Zaniolo. Fa Differenziato anche Pedro, per un sovraccarico al flessore della coscia destra.

PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca schiererà nuovamente Pau Lopez in porta, mentre sulla fascia Bruno Peres è al momento favorito su Calafiori. In difesa il trio Mancini, Smalling e Ibanez, sulla destra Karsdorp è ormai una certezza. A centrocampo Villar affiancherà l’inossidabile Veretout, mentre davanti ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Dzeko. Pedro in dubbio per un problema al flessore.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.