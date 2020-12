Reynolds, futuro ancora da decidere. Hunt (pres. Dallas): “Nessun accordo concluso”

L’affare che dovrebbe portare Bryan Reynolds alla Juventus non è ancora concluso. A smentire le notizie degli ultimi giorni ci pensa Dan Hunt, presidente del Dallas, con un post su Twitter: “Siamo molto orgogliosi di Bryan e di tutto quello che può esserci nel suo futuro. Detto questo, nessun accordo per lui è stato finalizzato. Ogni notizia che riporti il contrario, a questo punto, è fuorviante e imprecisa”.

Il terzino americano, seguito anche dalla Roma, ha commentato così su Instagram: “Voglio prendermi un momento per chiarire una cosa. Non ho parlato con nessun giornalista a proposito del mio futuro. Ogni notizia che ho letto è imprecisa. Sono emozionato ed onorato per quello che il futuro ha in serbo per me, ma continuerò a lavorare duro per essere il miglior giocatore e la miglior persona che posso. Spero continuiate a passare delle buone vacanze con i vostri cari”. La Roma lo ha trattato direttamente attraverso Ryan Friedkin, ma nelle ultime ore sembrava fuori dai giochi. Se ci fosse uno spiraglio, i giallorossi tornerebbero alla carica.