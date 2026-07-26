Una buona Roma è scesa in campo contro il Cannes. Decisa. Consapevole dei propri mezzi. Proprio come la vuole Gasperini. Dopo un avvio a ritmi bassi, i giallorossi hanno iniziato ad accelerare. Ad accendere la squadra ci ha pensato Dybala. L'argentino è in splendida forma e sta guidando i compagni: prima la magia su punizione, poi l'assist per il raddoppio di Malen. La Joya è l'MVP indiscusso del primo tempo. Non si può dire lo stesso dell'arbitro. Clamoroso il secondo giallo a Wesley. Il direttore di gara ha estratto il cartellino per un lieve fallo a centrocampo. Una decisione che ha lasciato tutti increduli. Anche Gasperini, sorpreso dal provvedimento e polemico con l'arbitro. La Roma sarà così costretta a giocare tutto il secondo tempo in dieci uomini. Ma con due gol di vantaggio.