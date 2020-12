Roma, a dicembre immessi dai Friedkin 40 milioni di euro- COMUNICATO

Sul sito ufficiale giallorosso, il club ha pubblicato le ultime novità di bilancio riguardanti la Roma. Tra le comunicazioni più importanti figura l’immissione di ulteriori 40 milioni di euro nella società da parte dei Friedkin, con un patrimonio netto che risulta essere oggi di 243,7 milioni di euro. Questo il comunicato: “Si segnala inoltre che nel mese di dicembre 2020 RRI ha erogato in favore della Società ulteriori 40 milioni di euro, sempre per il tramite di NEEP, iscritti nella medesima Riserva Azionisti c/Aumento di capitale del Patrimonio netto, che alla data odierna risulta pertanto pari a 243,7 milioni di euro. Per quanto riguarda gli altri rapporti con parti correlate si segnala che non sono state poste in essere operazioni differenti da quelle comunicate nella relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 25 ottobre 2020“.