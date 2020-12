Questione di cuore. Zaniolo: “Sara è incinta. L’amore è finito, ma sarò responsabile”

Nicolò Zaniolo spera si torni presto a parlare di lui per quello che fa in campo. Ieri, però, l’attaccante della Roma ha dovuto pensare ad altro, affondando le mani nella sua vita privata. Perché nel pomeriggio il settimanale “Oggi” ha reso pubblica la gravidanza di Sara, l’ex fidanzata di Nicolò. Che, nel frattempo, ha iniziato una nuova storia con Madalina Ghenea.

La notizia ha ovviamente incendiato il web, tanto che lo stesso Zaniolo ha voluto fare chiarezza su tutto. E, per farlo, ha scelto proprio la Gazzetta dello Sport: “Vorrei tenere la mia vita privata lontano dai riflettori. Ma viste le indiscrezioni è arrivato il momento di raccontare la mia versione. La storia con Sara è finita da qualche tempo. Come forse è normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo. Abbiamo sognato insieme una famiglia, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la gravidanza sono stato onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto, visto che non andavamo più d’accordo. Lei ha deciso di proseguire, una scelta che rispetto. E pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità. Con questo spero che terminino tutte le voci sulla mia vita privata e si torni a parlare di me solo come calciatore”.

Chi conosce i ragazzi li descrive molto “provati” da tutto questo e dalle continue litigate, a cui Zaniolo ha provato a mettere un punto con le parole di ieri. Mancano quelle di Sara, che probabilmente arriveranno presto, e poi entrambi proveranno a vivere la gravidanza lontano dai riflettori.