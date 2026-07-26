La Roma pareggia 3-3 nel derby della famiglia Friedkin contro il Cannes. Non basta un super Dybala a regalare la vittoria ai giallorossi che nel secondo tempo sono scesi in campo con tantissimi giovani della Primavera. Presente anche Ryan, mentre sugli spalti nella curva dei padroni di casa è spuntato uno striscione per Gasperini ma da parte dei suoi ex tifosi dell'Atalanta: "Gasp eterno bergamasco". Le due tifoserie sono legate da un'amicizia tra alcuni gruppi ultras e nel settore per tutta la partita ha sventolato anche una bandiera a scacchi nerazzurra. I presenti hanno omaggiato il loro ex tecnico che ha scritto pagine indelebili di storia a Bergamo vincendo l'Europa League nel 2023.