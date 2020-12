Zaniolo carico: “Non vedo l’ora di tornare, la Curva Sud mi manca”

Nicolò Zaniolo corre sempre più veloce verso il ritorno in campo. Il talento giallorosso ha voluto pubblicare sul suo profilo ufficiale Instagram un video delle sue migliori giocate della stagione 2019/20, un’annata con qualche lampo dei suoi caratterizzata però dai gravi infortuni. Questo il messaggio per i tifosi: “Questo lo dedico a tutti voi lupacchiotti! Non vedo l’ora di tornare, mi manca il pallone e mi mancate voi in Sud! Grazie per tutto il supporto che mi date giorno per giorno“.