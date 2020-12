Sirigu-Torino, futuro in dubbio: all’orizzonte l’incontro con Cairo

Ancora in dubbio il futuro di Salvatore Sirigu. Secondo quanto riporta Tuttosport il portiere del Torino, nonostante sia destinato a partire dal primo minuto contro il Parma, discuterà a breve il suo futuro con la dirigenza. Il calciatore infatti non è soddisfatto della situazione granata e ancora non ha deciso se lasciare il club o provare a ricucire lo strappo con il presidente Cairo e il diesse Vagnati, che dovranno convincerlo a continuare la sua esperienza all’ombra della Mole. Nelle ultime sfide, compresa quella contro la Roma vinta dai giallorossi per 3 a 2, Sirigu non è partito dall’inizio, lasciando i galloni da titolare a Milinkovic-Savic. Gli ultimi mesi disastrosi del Torino e la concorrenza altissima in azzurro gli stanno facendo perdere posizioni nelle gerarchie di Mancini e per questo la Roma – alla ricerca di un rinforzo tra i pali – starebbe pesando a prelevarlo in prestito. Sarà quindi un mese di gennaio fondamentale per Sirigu, in bilico tra l’addio e il rilancio con il Toro.