Sampdoria, lavoro tattico agli ordini di Ranieri. Terapie per Gabbiadini

La Roma si prepara ad affrontare la Sampdoria dell’ex Ranieri, che sarà il primo avversario del 2021 nella gara di domenica prossima. I blucerchiati si sono allenati questa mattina sotto la pioggia a Bogliasco, nel centro sportivo Mugnaini, con una seduta improntata sul possesso palla, sulla tattica e chiusa nel finale da una partitella. Continuano a lavorare individualmente in palestra Bartosz Bereszynski e Alex Ferrari, terapie e fisioterapia per Gabbiadini. Domani la squadra si ritroverà a Bogliasco per continuare la preparazione in vista di domenica.