La Roma accelera per Santiago Castro. Nella giornata di ieri ci sono stati dei passi in avanti, ma nelle prossime ore può finalmente arrivare la fumata bianca. L'accordo col giocatore è stato già trovato, l'ex Velez sta spingendo per il trasferimento e non vede l'ora di vestire la maglia giallorossa. La prima richiesta del Bologna era di 40 milioni, ma la trattativa può concludersi per una cifra inferiore. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano la Roma ne ha messi sul piatto 30 + 5 di bonus per accontentare i rossoblù. Gasperini potrebbe finalmente abbracciare un nuovo acquisto ed avere a disposizione un tassello in più per il ritiro in Galles che partirà venerdì. L'allenatore ha già dato l'ok: era una sua richiesta a Bergamo e lo avrebbe voluto nella Capitale anche a gennaio, poi arrivò Malen. Adesso i due possono ritrovarsi insieme nella Capitale. Ore decisive.