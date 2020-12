Spinazzola: “Cala il sipario sul 2020, speriamo di mettercelo alle spalle” – FOTO

Si chiude il 2020 per Leonardo Spinazzola. In attesa di tornare in campo dall’infortunio muscolare rimediato nelle ultime giornate di campionato, l’esterno giallorosso ha voluto fare un mini bilancio della sua annata con un post su Instagram, cogliendo anche l’occasione per fare gli auguri a tutto il popolo giallorosso. Queste le sue parole: “Cala il sipario su questo difficile 2020, speriamo di mettercelo definitivamente alle spalle e tanti auguri per un felice 2021!“. Un anno molto particolare per Spinazzola, iniziato con lo scambio mancato con l’Inter e Politano e concluso poi alla grande con le prestazioni importanti in maglia giallorossa che lo hanno riproiettato in alto nelle gerarchie di Roberto Mancini.

A salutare il popolo romanista è arrivato anche il messaggio di Juan Jesus, sempre tramite Instagram: “Ultimo allenamento dell’anno, un triste 2020 in tutto il mondo in cui tanti hanno perso i propri familiari a causa di questo maledetto virus . Auguro a tutti un ottimo 2021, in ottima salute, abbiate cura, rispettate gli altri e la cosa fondamentale, date valore alle cose che valgono davvero. Perché il tempo passa molto velocemente e a volte siamo impegnati in cose che alla fine non valgono così tanto. Un abbraccio a tutti e buon anno“.