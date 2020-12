Pinto, sabato il possibile arrivo a Roma. Il Benfica: “Grazie per questi otto anni”

Pinto si prepara ad abbracciare la nuova avventura nella Roma. Secondo quanto riporta il sito del quotidiano portoghese A Bola, il nuovo dg giallorosso potrebbe sbarcare nella Capitale nella giornata di sabato, qualora l’esito del tampone risulti negativo. Intanto nella newsletter di fine anno recapitata ai propri tifosi il Benfica ha voluto salutare e ringraziare l’ormai ex dg per quanto fatto in questi anni di successi con le Aquile. Queste le parole del club: “Tiago Pinto lascia il Benfica dopo otto anni di servizio. Gli dobbiamo enorme gratitudine per l’impegno insuperabile e la grande competenza con cui ha ricoperto i suoi incarichi. Gli auguriamo buona fortuna per la tua nuova sfida professionale, sapendo che continuerai fare bene“.