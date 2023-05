La Roma fa ricorso contro la squalifica di Foti. Smalling a un passo dal rinnovo

Roma, tre giornate di squalifica per Foti. Il club fa ricorso

Intanto, per la Roma è tempo di tornare con la mente in campionato dove la corsa alla zona Champions è in salita, ma non impossibile. Il Bologna di Thiago Motta sarà la prossima avversaria. Per quanto riguarda le “questioni arbitrali”, dopo che il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato improcedibile il deferimento di Serra, arriva la sentenza della squalifica per Foti: sono tre le giornate per il vice di Mou. La Roma si è già mossa per ricorrere in appello.