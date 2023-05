Roma, 4° clean sheet su 7 in casa. Il Bayer non perdeva 2 gare di fila da febbraio

La Roma piega il Bayer Leverkusen grazie alla rete di Bove. L'1-0 ha regalato ai giallorossi il quarto clean sheet su 7 gare interne giocate in Europa League. Una statistica da non sottovalutare poiché i tedeschi hanno costruito il loro percorso internazionale grazie alle vittorie esterne. Infatti col Monaco dopo aver perso in casa hanno rimontato al ritorno portando la sfida ai rigori. Ai quarti dopo il pari col Saint Gilloise il pass per la semifinale era arrivato con un netto 1-4 in Belgio. Gli uomini di Xabi Alonso erano in un ottimo periodo di forma e non perdevano due gare di fila da metà febbraio. Venerdì il ko con il Colonia ha interrotto una striscia di 14 risultati utili di fila. Giovedì la BayArena sarà una bolgia, ma la 'aspirine' in casa concedono molto e i ragazzi di Mourinho dovranno essere bravi a pungere in contropiede per guadagnare la finale di Budapest contro una tra Juventus e Siviglia. In Europa davanti al proprio pubblico sono arrivati diversi risultati negativi: dallo 0-3 col Porto al pareggio per 0-0 con il modesto Brugge.