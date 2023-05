Cristante, il ‘Normal One’ è diventato Special: è l’uomo delle semifinali

Bryan Cristante è sempre più leader della Roma. Un capo popolo silenzioso, ma non troppo come disse Mancini dopo la finale di Tirana: "Si fa sentire in campo e quando non c'è la sua assenza è pesante". Per questo Mourinho lo schiera sempre e non si priva mai del numero 4. È diventato l'uomo delle semifinali. Nel 2021 il gol al Manchester, l'anno scorso l'ottima prova tra andata e ritorno con il Leicester e ieri il salvataggio provvidenziale sulla linea di porta dopo la frittata di Rui Patricio e Ibanez. Ha firmato il contratto fino al 2027 è punta a finire la carriera in giallorosso. Ci avevo visto lungo Daniele De Rossi che nella conferenza stampa d'addio lo aveva elogiato: "C’è un Bryan Cristante che arriva da Bergamo, io ne voglio altri cento di giocatori così perché anche se non è nato a Roma… ci mette l’anima, da romanista. Non è solo una questione di essere nati nella Capitale".