Bologna-Roma, Mou ritrova Thiago Motta. Quote e precedenti: bilancio quasi pari

La trasferta di Bologna arriva a cavallo tra le due sfide al Bayer Leverkusen in Europa League, ma per la Roma è comunque importante per l’Europa che verrà. Dopo la bella nottata dell’Olimpico e la vittoria contro i tedeschi, i giallorossi scendono in campo al Dall’Ara domenica alle 18:00. Ecco il match visto dai bookmaker.

Bologna-Roma, le quote — Come riporta OddsChecker, le lavagne dei principali siti scommesse raccontano un match equilibrato: la Roma è favorita, sì, ma con quote alte. Il segno “2” tocca i 2.52 su Vincitu, partendo da una quota minima di 2.38 su LeoVegas. La maggior parte dei bookies si attesta mediamente sui 2.45, con Sisal e Sportbet che arrivano a 2.50. Vittoria del Bologna e pareggio si equivalgono: il segno 1 raggiunge i 3.20 su Betfair, Better e Goldbet, stessa quota del segno X su Sportbet.

Entrambi i segni partono da una quota base di 3.10 presso diversi operatori. Molto più netto il divario in termini di reti: per i bookies sarà decisamente un match da Under: l’Under 2.5 parte dall’1.50 Sisal e non oltre l’1.57 di LeoVegas. Ben più alte le quote dell’Over 2.5, che tocca i 2.50 su bet365 e non scende sotto i 2.30 di Better e Novibet. Di conseguenza, vale di più anche il Goal rispetto al No Goal: il primo sfonda anche quota 2 e vale 2.02 su Starcasinò Bet e 2.06 su LeoVegas; il secondo si ferma massimo a 1.80 (Betfair).

Gli ultimi risultati — Il Bologna si è un po’ fermato: non vince dall’8 aprile (2-0 a Bergamo) e da allora ha collezionato tre pareggi e due sconfitte. In casa, però, ha bloccato sul pari Milan e Juventus. La Roma è reduce dalla vittoria contro il Bayer Leverkusen, ma in Serie A fa fatica: l’ultima vittoria è datata 16 aprile contro l’Udinese in casa, poi sono arrivati due pareggi e due sconfitte.

I precedenti — Roma e Bologna si sono sfidate in Serie A 149 volte e il bilancio è in sostanziale equilibrio: 54 vittorie giallorosse, 51 quelle degli emiliani – la squadra contro cui il Bologna ha vinto di più in Serie A – con 44 pareggi. Nei match giocati c’è il sorpasso rossoblù: 32 vittorie del Bologna, 21 i pareggi e altrettante le vittorie della Roma, che però è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 13 trasferte in campionato contro il Bologna.