Corsa contro il tempo per Smalling

Smalling punta il ritorno con il Bayer Leverkusen. Il centrale inglese, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo, che nella gara d’andata di ieri si è seduto in panchina seppur infortunato, vuole provare ad accelerare il suo ritorno per dare una mano ai suoi compagni nella sfida di giovedì prossimo alla BayArena. Nella conferenza stampa prepartita di due giorni fa José Mourinho si era tuttavia dimostrato pessimista su un suo possibile recupero per la trasferta europea, affermando che sarà indisponibile “per le prossime 2-3 partite, a meno che non succeda qualcosa di imprevedibile”. Smalling è ancora alle prese con la lesione al flessore che si è procurato lo scorso 20 aprile, nella gara di ritorno con il Feyenoord all’Olimpico, quando al 78′ – con la Roma che aveva già perso nel primo tempo Wijnaldum – ha dovuto lasciare il posto a Celik. L’assenza dell’ex Manchester United si è fatta sentire, nelle cinque giornate di campionato disputate senza il pilastro difensivo le ultime quattro e la sconfitta con la Cremonese), infatti, i giallorossi hanno subito nove reti, una media di 1,8 gol a partita, non riuscendo mai a mantenere la porta inviolata, né vincere.