Bove gol e la Roma ora sogna

La Roma non è per niente morta, come spesso José Mourinho lascia intendere, perché gli serve per lanciare qualche messaggio e magari anche per sorprendere gli avversari, scrive Alessandro Anegloni su Il Messaggero. Non è morto, di sicuro, quello spirito combattivo che proprio l'allenatore portoghese sa trasmettere alla sua squadra, specie nei momenti di difficoltà e specie in queste notti europee, sempre più sue e sempre più magiche per i giallorossi. L'Europa League non è la Champions, è solo la sorella minore, ma qui piace tanto lo stesso e nessuno la molla e la Roma resta una realtà in campo internazionale, lo dicono i risultati degli ultimi cinque anni. Contro il Leverkusen, con la solita formazione rimaneggiata, questa sì è realtà, la Roma estrae dalle tasche una prestazione da notti di sogni e di coppe dei campioni, che tutti da queste parti non vedono l'ora di rivivere quanto prima. Mou sperava di restare in partita e invece tra sei giorni, a Leverkusen, si andrà a giocare la strada di Budapest addirittura da favorito, magari recuperando pure qualche pezzo da novanta, il che non guasta. La Roma vince, pur soffrendo alla fine, con un gol di Bove, e questo basta per continuare a sperare nella seconda finale di fila, per Mou sarebbe la sesta in carriera.