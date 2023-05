Mourinho frena i complimenti: “Non esulto all’andata”. Sui social lo elogiano

Se viene chiamato lo Special One c'è un motivo e ieri lo ha fatto capire ancora una volta ai suoi pochi detrattori. Mourinho è tra i migliori della storia e nell'intervista post gara rilasciata ad una tv straniera ha ribadito il perché: "Non accetto i tuoi complimenti perché è solo metà tempo. Non festeggio mai all'andata. Non piango mai a metà tempo quando sto perdendo. E non mi piacciono i complimenti perché sto vincendo a metà tempo". José ha frenato gli entusiasmi e ha fatto capire che non è ancora tempo di festeggiare. Le sue parole hanno scatenato il web e sui social tutti hanno elogiato l'allenatore della Roma. Un inglese ha scritto: "È per questo che Mourinho è uno dei più grandi allenatori nelle sfide ad eliminazione diretta". Un sostenitore del Chelsea ha risposto: "Il più grande comunicatore di sempre". Forse a Londra sperano in un suo ritorno, ma al momento pensa solo ai giallorossi.