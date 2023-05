Smalling, rinnovo a un passo: l’agente è a Trigoria per sistemare gli ultimi dettagli

Il numero 6 intanto sta lavorando per recuperare dall'infortunio. Le sue condizioni migliorano e Mourinho spera di averlo già a disposizione per il ritorno alla BayArena

Il matrimonio tra la Roma e Smalling continuerà. È tutto pronto per il rinnovo del centrale inglese che ha accettato la proposta del club e firmerà per altri due anni a 3.5 milioni di euro a stagione. Nella giornata di ieri il suo agente James Featherstone è arrivato nella capitale. Ha visto la partita allo stadio Olimpico contro il Bayer Leverkusen e ora si trova a Trigoria. Sul tavolo ci sono da sistemare gli ultimi dettagli e poi il prolungamento dell'ex Manchester sarà annunciato. Il numero 6 intanto sta lavorando per recuperare dall'infortunio. Le sue condizioni migliorano e Mourinho spera di averlo già a disposizione per il ritorno alla BayArena il programma giovedì 18 alle 21.