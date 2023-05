I figli di Roma lasciano il segno: terzo gol di fila in semifinale per un romanista

Bove ieri ha conquistato l'Olimpico e ha mandato in estasi tutti i tifosi a "solo vent'anni" come direbbero i Maneskin. Stoffa da veterano per il ragazzo dell'Appio Latino che sognava queste notti da quando ha iniziato a dare i primi calci al pallone. Vent'anni e 360 giorni per la precisione, ed è diventato il più giovane calciatore dei giallorossi ha segnare in una semifinale europea. La gara col Bayer è stata decisa da un romano e romanista. È la terza volta consecutiva che i giallorossi arrivano a questo punto e i figli di Roma segnano sempre. Lo aveva fatto Pellegrini nella sfortunata serata di Manchester nel 2021 e anche l'anno scorso a Leicester il capitano segnò la rete del momentaneo 1-0. Contro i tedeschi ci ha pensato il numero 52 e per la prima volta la squadra della capitale ha vinto la gara d’andata di una semifinale di una competizione europea per la prima volta in dieci occasioni. Tra 6 giorni ci sarà il ritorno alla BayArena e Mourinho spera di recuperare almeno Smalling. I tedeschi in casa concedono tanto e sarà importante avere la maggior parte degli elementi in rosa al top della forma. Bove si candida di nuovo ad un posto da titolare e vuole guidare la sua squadra del cuore verso la seconda finale europea di fila. Lui e Pellegrini possono entrare nella storia e con Mourinho al timone sognare è lecito.