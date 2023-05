Mourinho, un’altra notte magica. La lezione tattica all’allievo Xabi

Prima il danno e poi la beffa. L'arbitro Marco Serra non sarà deferito dopo la lite con José Mourinho che risale alla partita tra Cremonese e Roma dello scorso 28 febbraio, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha dichiarato "improcedibile" il deferimento per il quarto uomo. L'improcedibilità è dovuta alla scadenza dei termini per il deferimento, non per responsabilità del procuratore. Chiné che aveva chiesto l'archi-viazione, ma della Procura generale dello Sport che l'ha respinta fuori tempo massimo. La notizia è arrivata qualche ora prima della partita contro contro il Bayer Leverkusen, unico vero pensiero di José all'indomani della qualificazione in semifinale. L'ha preparata con meticolosità, studiando il gioco di Xabi Alonso, chiudendo i tedeschi nella loro metà campo e sfruttando i calci piazzati. Ha giocato con due punte (Abraham-Belotti), arretrando Pellegrini sulla linea del centrocampo nel ruolo di mezzala sinistra, al centro Matic e a destra Bove. Ha dovuto rinunciare a giocatori del calibro di Smalling, Wijnaldum e all'ultimo minuto anche Dybala. L'argentino ci ha provato fino a ieri mattina, ma il timore di una ricaduta alla caviglia sinistra contusa contro l'Atalanta era troppo alto, e allora l'ha lasciato in panchina.