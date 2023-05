Julio Sergio in visita a Trigoria: “Giornata di lavoro e per vedere gli amici”

Ci sono personaggi che lasciano il segno anche a distanza di anni. Júlio Sérgio, ex portiere giallorosso, è tornato a Trigoria per una visita alla squadra giallorossa. Come postato direttamente sul suo profilo Instagram, il brasiliano ha avuto la possibilità di parlare direttamente con Mourinho e di seguire da vicino gli allenamenti della formazione capitolina. È stato un ritorno al passato per lui: "Grazie As Roma per avermi fatto sentire a casa, come sempre. Giornata di lavoro e vedere gli amici. José Mourinho sempre numero 1". Sicuramente un passaggio d'obbligo in quella che è stata per tanti anni una seconda famiglia, ma non solo. Júlio, dallo scorso anno, è diventato procuratore sportivo e sono diversi i giocatori, soprattutto di nazionalità brasiliana, che ha sotto la sua gestione. Chissà che non abbia indicato qualche pezzo pregiato anche al tecnico portoghese.