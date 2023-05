Bove di Roma: tennis, studio e Trastevere. Il bambino dell’Appio ha conquistato tutti

Edoardo Bove ha conquistato la Roma e i tifosi giallorossi. Un figlio di questa città che ha deciso il primo round della semifinale con il Bayer Leverkusen. Nato e cresciuto all'Appio Latino è innamorato da sempre dei colori giallorossi. I suoi primi passi in mezzo al campo li ha trascorsi nella Boreale Don Orione. Poi è arrivata la chiamata della società giallorossa ed è iniziato il lungo percorso nelle trafile della squadra capitolina. Ha un contratto fino al 2025 con la Roma e in questi anni è stato sempre al centro del mercato. Con la società giallorossa in queste settimane si sono intensificati i contatti per un prolungamento con adeguamento dell'ingaggio. Mourinho ha fatto di tutto per tenerlo e ora sta ripagando la fiducia del mister. Bove piace a José anche per la sua semplicità: ha vissuto con i genitori fino a poco tempo fa e frequenta alla Luiss il corso di economia e management (insieme a Cristante). Gli studi vanno alla grande, infatti ha già sostenuto ben 7 esami.