Bove-Matic: 14 anni di differenza e non sentirli. La strana coppia ferma il Bayer

La crescita di Bove è sotto gli occhi di tutti e buona parte è anche merito di Nemanja Matic. Il serbo con la sua esperienza sta guidando il classe 2002 a raggiungere la piena maturità. Ieri hanno formato una strana coppia di centrocampo che è stata decisiva. Tra i due ci sono ben 14 anni di differenza, ma Edoardo gioca come un veterano e l'ex Manchester corre come un ragazzino. Hanno bloccato il Bayer con 15 palloni recuperati (11 per Matic e 4 per Bove). Inoltre la precisione dei passaggi è da top player: 83,3% per il numero 8 e 72,7% per l'azzurro. Quasi tutte le azioni della Roma partono dal colosso classe 1988: ha toccato 50 palloni. I due hanno dominato anche negli intercetti: sui 12 totali dei ragazzi di Mourinho, 4 portano la loro firma. Ad agosto nessuno poteva pronosticare una coppia del genere. Quando Smalling tornerà a disposizione Cristante andrà ad occupare di nuovo il suo ruolo in mezzo al campo. C'è anche Wijnaldum e lo Special One avrà finalmente l'imbarazzo della scelta dopo settimane complicate.