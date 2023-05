La Roma ricorre in appello contro la squalifica di Salvatore Foti

Il club giallorosso presenterà ricorso nel tentativo di riavere il vice allenatore in panchina contro il Bayer

La Roma ha deciso di ricorrere in appello contro la squalifica di tre giornate inflitta dall'UEFA al vice allenatore Salvatore Foti. Punito per la condotta violenta tenuta nel corso della gara di ritorno tra giallorossi e Feyenoord, il braccio destro di Mourinho ha scontato ieri il primo dei tre turni di stop. Nel caso l'Uefa dovesse bocciare il ricorso presentato dalla Roma, Foti sarà costretto a seguire in tribuna sia la gara di ritorno contro il Bayer Leverkusen che l'eventuale finale.