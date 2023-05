Roma, stangata della Uefa per Foti: tre giornate di squalifica

Mourinho invece, si legge tra le altre decisioni, è stato ammonito per aver ritardato il calcio d’inizio. Alla Roma 56mila euro di multa per lancio di petardi e blocco sugli scalini

È arrivata la decisione definitiva della Uefa su Salvatore Foti. Il viceallenatore di Mourinho era stato squalificato per almeno una giornata per "aggressione a un altro giocatore" dopo la manata a Gimenez in occasione di Roma-Feyenoord. I turni di stop sono diventati tre e finisce il cammino europeo dell'ex giocatore della Sampdoria che già ieri non era presente a bordocampo. Mourinho invece, si legge tra le altre decisioni, è stato ammonito per aver ritardato il calcio d’inizio, mentre 56 mila euro di multa alla Roma per blocco degli scalini e lanci di petardi.