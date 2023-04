Digitalbits non paga: contro il Milan niente sponsor sulla maglia. Wijnaldum accelera

Tra il Leverkusen e il mercato, la nuova maglia fa innamorare tutti

In tema di futuro, la Roma pensa anche al doppio confronto di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Mentre i tedeschi anticiperanno la loro sfida di campionato per prepararsi al meglio, la compagine di Mourinho ha conosciuto le date ufficiali delle sfide contro il Bologna, domenica 14 maggio alle 18:00, e Salernitana, lunedì 22 maggio alle 18:30. In vista della gara d'andata all'Olimpico, Xabi Alonso, si è soffermato sul difficile recupero di Schick contro la sua ex squadra. Un eventuale approdo in finale nella seconda competizione europea, dopo il trionfo di Tirana dello scorso anno, sarebbe un bel segnale per programmare la prossima stagione. Sul mercato, la Premier League offre grandi opportunità su cui Tiago Pinto potrebbe provare a puntare. Da Mahrez a Matip, i giocatori in "saldo" sono tanti. Se c'è incertezza su chi indosserà la casacca della Roma nella calda estate di mercato, qualche indiscrezione in più c'è invece sulla nuova maglia targata Adidas.