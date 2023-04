Roma, ospite speciale a Trigoria: insieme a Mourinho c’è l’ex Porto Costinha

Le annate al Porto, per José Mourinho sono state quelle della consacrazione. Con i "Dragoes", lo Special One ha conquistato una Coppa Uefa, una Champions League e una Coppa Intercontinentale grazie anche a Costinha, ex centrocampista portoghese, che oggi ha fatto visita a Trigoria ritrovando il suo ex allenatore: "Costinha in visita a Roma", questo il messaggio social di Mourinho accompagnato da due cuori con i colori del Porto. L'ex calciatore ha portato in regalo anche la bottiglia di vino di punta della sua azienda vinicola "2cc.wine" chiamata "Segredo". Costinha è stato uno dei protagonisti della vittoria in Champions League nella stagione 2003/04. E' infatti grazie al suo gol al 90esimo che il Porto era riuscito nell'impresa di eliminare il Manchester United all'Old Trafford facendo scatenare Mourinho in quella che è stata probabilmente la sua prima corsa iconica in carriera.