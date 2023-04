Roma, Wijnaldum pronto a tornare in gruppo: l’annuncio sui social

La Roma è pronta a ritrovare Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese dopo alcune sessioni individuali, è sempre più vicino al ritorno in gruppo. Ad annunciarlo è stato lui stesso tramite il proprio profilo Instagram: "Ritorno all'allenamento". Queste le parole di Gini che fanno ben sperare in vista del match contro il Milan di domani ma soprattutto per il tour de force che aspetta la Roma in questo finale di stagione con un posto Champions da raggiungere oltre alla semifinale di Europa League. L'olandese ha recuperato dopo la lesione al flessore della coscia sinistra accusato nella sfida europea contro il Feyenoord.