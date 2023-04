DigitalBits non paga la Roma: con il Milan scompare lo sponsor

La Roma e DigitalBits si separano, anche se non definitivamente, prima ancora della conclusione del campionato. Il main sponsor non ha rispettato una tranche di pagamento prevista e per questo il club giallorosso ha deciso di esercitare una delle clausole presenti nel contratto: oscurarne il nome sulla divisa da gioco. La separazione però non appare definitiva visto che se DigitalBits dovesse riprendere a pagare, riacquisterebbe la visibilità avuta fino a questo punto della stagione. Il club giallorosso ha fatto richiesta alla Lega di poter mettere sulla divisa da gioco una scritta che rispecchi il legame con la città (SPQR). Nei mesi scorsi alcune indiscrezioni avevano previsto questa possibilità alla luce proprio di alcuni ritardi dei quali è stato protagonista il blockchain network soprattutto nella sponsorizzazione con l'Inter che infatti da diverso tempo ne ha oscurato il nome dai led a bordocampo, dai contenuti digital e sul sito oltre che sulle maglie della squadra femminile e della squadra Primavera.