Mercato Roma, da Matic a Matip (e non solo). La Premier offre nuove occasioni

Premier vetrina d’Europa. Non solo per la bellezza e il livello elevato del gioco inglese. Ma pure per il mercato che verrà considerati i tanti esuberi e i parametri zero in partenza. Sarà soprattutto l’estate degli addii per Chelsea e Liverpool. I due club chiuderanno un ciclo e sono disposti a svendere diversi elementi: da Mahrez a Lukaku (se torna) passando per Keita. Tra questi, nelle file dei Reds, c’è anche Joel Matip che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024 e ha già avuto il placet di Kloop per la partenza. Il difensore camerunense, di cittadinanza tedesca, ha 31 anni e può rappresentare un altro caso Smalling. In Premier, infatti, non è titolare ma di certo è una di quelle pedine che in serie A può fare la differenza. Bravo anche sui calci piazzati (34 gol in carriera) Matip è stato offerto anche in Italia dove lo seguono da tempo Milan e Juve. Il suo profilo, però, interessa anche a Mourinho che ha sempre un occhio di riguardo per la Premier. Vista la scadenza vicina il prezzo del cartellino è sceso sui 15 milioni. Prima si attende la risposta definitiva di N'Dicka che ha già parlato con la Roma e darà una risposta entro la fine del mese, ma in caso di tripla partenza di Ibanez, Kumbulla e Llorente non ne basterebbe solo uno. Le vere occasioni però sono a zero. A centrocampo ci sono Tielemans e Lokonga, per la fascia destra c’è Veltman, in attacco Firmino e Zaha. Come dimostrato lo scorso anno con Matic oppure da altre parti con Anguissa, prendere i cosiddetti "scarti" della Premier può fare le fortune di una squadra di serie A. Lo sa bene Mourinho che in Inghilterra butta sempre uno sguardo come dimostrato anche lo scorso gennaio con Llorente e due anni fa con Rui Patricio e Abraham.