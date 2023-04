Florenzi salta Roma-Milan. L’annuncio di Pioli in conferenza: “Ha la febbre”

Stefano Pioli senza mezzi termini in conferenza stampa ha annunciato l'assenza di Florenzi per il match contro la Roma: "Ha la febbre". Queste le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match dell'Olimpico contro i giallorossi. Per Florenzi si sarebbe trattato del primo ritorno in quella che per tanti anni è stata casa sua. Oltre alla trafila nel settore giovanile, il nativo di Vitinia ha vestito la maglia giallorossa dal 2012 al 2020 (anno del suo passaggio al Milan) indossando anche la fascia da capitano consegnatagli da Daniele De Rossi dopo la sua ultima partita. Prima del suo passaggio in rossonero però i rapporti con la piazza capitolina erano arrivati ai minimi storici tanto che difficilmente il suo ritorno all'Olimpico sarebbe stato salutato con dei sorrisi. Molto più probabili i fischi o la più totale indifferenza.