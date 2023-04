Dybala migliora ma partirà dalla panchina. Domani mattina il test decisivo

A meno di clamorosi colpi di scena, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala domani pomeriggio dovrebbe partire dalla panchina. Perché la caviglia sinistra, quella martoriata lunedì sera da Palomino a Bergamo, gli fa ancora male. Anche se poi ieri l’argentino a Trigoria ha fatto qualche piccolo lavoro sul campo, anche con il pallone. Se dovesse migliorare di molto tra oggi e domani mattina (quando svolgerà l’ultimo test per capire davvero la situazione), allora qualche speranza in più di vederlo dal via ci sarebbe. Poggiare male la caviglia, oltre che creargli problemi tecnici nella gestione del pallone, potrebbe anche creargli noie muscolari. La postura, infatti, rischierebbe di essere sempre a rischio e con essa anche l’infiammazione di alcuni muscoli chiave (non solo l’adduttore che lo fa soffrire da un po’ di tempo).