Roma Femminile, sabato può arrivare lo scudetto. Cambia la mobilità in città

Giornata decisiva quella di sabato 29 aprile per la Roma Femminile, che, in caso di vittoria con la Fiorentina, festeggerà il primo scudetto della propria storia. Tutto esaurito il "Tre Fontane" per questo storico appuntamento, reso possibile grazie alla straordinaria vittoria arrivata in rimonta nello scorso turno con la Juventus. Fremono i preparativi anche in città, che si prepara a una doppia giornata di calcio vista la concomitanza dell'impegno dei ragazzi di Mourinho contro il Milan in programma alle 18 all'Olimpico. Proprio per questo motivo, era stata avanzata dai giallorossi una richiesta di spostamento del match delle women, richiesta rimandata al mittente per esigenze legate ai diritti televisivi e che costringerà dunque i tifosi a raggiungere il Tre Fontane senza automobili.