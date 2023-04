Leverkusen, anticipato il match di campionato in vista della semifinale con la Roma

Roma-Bayer Leverkusen, in programma giovedì 11 maggio allo stadio Olimpico, è la partita che tutti i tifosi aspettano. Il club tedesco, al fine di arrivare al match nel migliore dei modi, ha chiesto e ottenuto di anticipare la gara di campionato contro il Colonia. Il match che si sarebbe dovuta disputare il 7 maggio, è stato spostato al 5. Come riportato dallo stesso club tedesco sui social, il motivo è da riconducibile proprio alla decisiva partita contro la Roma di Mourinho. Il Leverkusen ha comunque rassicurato tutti i propri tifosi, affermando che i biglietti già venduti saranno comunque validi, scusandosi per l'inconveniente. La squadra, allenata da Xabi Alonso, prima di giocare contro il Colonia, sarà impegnata domani, alle 15:30, contro l'Union Berlino.