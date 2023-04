Roma-Leverkusen, Schick a rischio. Alonso: “Non sta migliorando come speravamo”

Si avvicina sempre di più l'andata delle semifinali di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen che si affronteranno il prossimo 11 maggio allo Stadio Olimpico (ore 21). Nella formazione tedesca però rischia di esserci un assente d'eccezione ovvero Patrik Schick, l'ex della partita. L'attaccante della Repubblica Ceca è fermo dallo scorso 11 marzo per un problema agli adduttori e Xabi Alonso ha confermato la sua probabile assenza per le prossime sfide del club tedesco: "Patrik non fa parte della squadra. Non è con noi ora e probabilmente non lo sarà la prossima settimana. Se sarà per un periodo più lungo, non posso dirlo. Non sono un medico. Ma il miglioramento non è stato così rapido come speravamo. Questa è la situazione. Dobbiamo essere un po' più pazienti". Questa l'analisi del tecnico spagnolo che poi conclude: "Non è facile per noi, non è facile per lui. E dobbiamo aiutarlo a sentirsi meglio". Schick ha vestito la maglia giallorossa dalla stagione 17/18 alla stagione 18/19 realizzando 8 gol in 58 partite giocate.