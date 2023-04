Roma, data e orario dei match contro Bologna e Salernitana

La Lega Serie A tramite un comunicato sul proprio sito ha ufficializzato le dati e gli orari per la 35esima e la 36esima giornata di campionato. La Roma sarà impegnata al Dall'Ara contro il Bologna domenica 14 maggio alle 18 mentre il match casalingo contro la Salernitana è previsto per il lunedì successivo (22 maggio) alle ore 18:30. Il fischio d'inizio potrà però essere sportato alle 20:45 in base all'avanzamento del club giallorosso in Europa League. La data invece rimarrà in ogni caso quella di lunedì 22 maggio visto che appena 2 giorni più tardi sempre allo Stadio Olimpico si disputerà la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina.