Roma e Mourinho: il tabù del Diavolo

Giusto perché siamo alle porte di maggio e il mal tempo sembra ormai alle spalle, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Altrimenti - parafrasando l'indimenticabile Marty Feldman in Frankestein Junior - dalle parti di Trigoria «potrebbe anche piovere». Il buon José , nei panni dell'Igor giallorosso, si avvicina infatti allo spareggio Champions contro il Milan con tante incognite. La prima è legata a Dybala , che ieri ha provato a fare qualcosa in campo senza però rischiare, rimandando il responso sul suo impiego alle prossime ore. C'è poi la questione della difesa a tre che, senza Smalling e Llorente , non lo convince per nulla. Il Milan negli ultimi anni s'è mostrato avversario indigesto per i giallorossi. La Roma non vince dal 2019 (2-1, gal decisivo di Zaniolo, l'ultimo segnato da Nicolò in campionato all'Olimpico prima della partenza per Istanbul), poi 4 ko e due pareggi. Di questi, due sconfitte e il 2-2 dell'andata appartengono alla gestione Mourinho che in carriera non ha mai battuto Pioli .