Roma, da San Siro all’Olimpico: Ibanez cerca il riscatto. Ma il futuro è altrove

Da imprescindibile a titolare “per forza”. Roger Ibanez sta passando un’annata anomala e vivrà domani sera una di quelle serate in cui o si rialza la testa o si rischia di capitolare. Tra i pupilli di Mourinho nel girone d'andata, ha trovato il suo culmine nella nuova convocazione col Brasile combaciata con il gol a San Siro dell’andata. Sembrava un sogno. Il suo mondo si è rovesciato dopo la prestazione horror fornita nel derby di ritorno, che ha minato più di ogni certezza. Basti vedere la prestazione di Bergamo . Dopo il flop nel derby, Mourinho ha evitato di riproporlo titolare all’ Olimpico . E puntuali sono arrivati gli infortuni di Smalling e Llorente . Così anche domani nella gara contro il Milan Ibanez partirà dal primo minuto per la prima volta in casa dopo l'errore con la Lazio. A prescindere se Mou insisterà con la difesa a 3 o tornerà al modulo a 4 poco gradito però allo stesso brasiliano.

Un'idea che dovrebbe restare nel mondo della fantasia date le ultime indiscrezioni, che vogliono Mourinho pronto a presentarsi all'Olimpico con un 3-4-2-1 retto in difesa da Kumbulla, Mancini e Ibañez. Il brasiliano, croce e delizia di questa Roma, tornerà dunque ad affrontare i rossoneri dopo la super prestazione offerta nel girone d'andata, impreziosita da quel gol nei minuti finali che aveva aperto la strada al pareggio in extremis firmato da Tammy Abraham, altro oggetto misterioso. Così come l’attaccante, Roger rischia di partire in estate, ma anche di portare svariati milioni visto che in Europa ha sempre fornito buone prestazioni. Il giocatore è corteggiato da diversi club di Premier, ma pure dall’Atletico Madrid. Prezzo stabilito dalla Roma: 30 milioni. Fino a quel momento però il suo presente resterà ancora a tinte giallorosse, con l'obiettivo quantomeno di regalare un lieto fine a questa lunga, e travagliata, storia d'amore.