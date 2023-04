Col Milan c’è El Shaarawy e la società lavora al rinnovo

Stephan El Shaarawy è pronto. Lasciato a riposo contro l’Atalanta, l’attaccante sabato contro il Milan si riprenderà la maglia da titolare, scrive Marco Juric su La Repubblica. La casella è quella normalmente occupata da Paulo Dybala che prosegue il suo programma di recupero dall’infortunio alla caviglia sinistra. Il rischio che i muscoli fragili dell’argentino possano saltare al prossimo inciampo, è alto. Per questo c’è il Faraone, diventato l’arma in più della Roma. In campo con i gol- sono 6 in stagione – e nello spogliatoio come leader silenzioso. Un doppio ruolo riconosciuto anche dalla società che continua a lavorare al rinnovo di contratto in scadenza il prossimo giugno. Nelle ultime settimane è emersa la volontà chiara della Roma di continuare insieme. Ma i 3,5 milioni più bonus percepiti quest’anno sono troppi per ipotizzare un prolungamento alle stesse cifre. Serve un passo deciso dell’attaccante verso più miti richieste (economiche). E allora il matrimonio giallorosso, lungo ormai cinque anni, potrà continuare