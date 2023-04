Roma-Milan, cancelli aperti dalle 15:30. Sui maxischermi il match della Femminile

Sabato sarà una giornata importante per la Roma di José Mourinho che all'Olimpico affronterà il Milan in un big match con vista sulla Champions League, ma lo sarà anche per la Femminile che contro la Fiorentina potrebbe laurearsi per la prima volta nella sua storia Campione d'Italia. Come riportato dal club giallorosso in una nota ufficiale sul proprio sito, i cancelli saranno aperti dalle 15:30 e "il consiglio è di arrivare almeno 90 minuti prima della partita per godervi sui maxischermi il secondo tempo Roma-Fiorentina". Questa l'iniziativa scelta dalla Roma per promuovere l'evento che potrebbe rivelarsi storico per il club. Le ragazze di Spugna saranno impegnate al Tre Fontane a partire dalle 14:30 (orario del fischio d'inizio).