Caso Diawara, ricorso respinto. Fonseca: rebus sul futuro

Niente da fare per il Caso Diawara. Dopo il tentativo in extremis della Roma, che ha discusso oggi davanti al collegio di garanzia del Coni il ricorso per lo 0-3 a tavolino della gara con il Verona, la società giallorossa ha avuto l’esito. Ricorso rigettato e risultato d’ufficio confermato, senza la restituzione del punto ottenuto sul campo. Un esito che avrà lasciato l’amaro in bocca, considerando soprattutto le parole che Guido Fienga aveva rilasciato a esito ancora in bilico. Il Ceo giallorosso però ha affondato il colpo sul rinvio di Juve-Napoli, non lesinando critiche alla Lega e alla gestione della situazione: “Non vorrei aggiungere nulla rispetto alla lettera che è abbastanza chiara. La risposta della Lega non voglio commentarla, perché è più ridicola della decisione. A mio modo di vedere le uniche motivazioni non sono raccontabili“. Sconfitte amministrative e politiche che fanno il paio con quella di Parma, in cui una Roma sulle gambe ha avuto difficolta a segnare e far male agli avversari.

Shakhtar e Napoli per dimenticare il Parma

Una via del gol da ritrovare nel tour de force romanista in vista del ritorno in Europa League. L’obiettivo numero uno per la squadra di Fonseca sarà quello di dimenticare il pesante scivolone contro il Parma, che complica di molto la rincorsa Champions. Intanto il tecnico è tornato a lavorare tra le mura di Trigoria, con una sessione completa per chi non ha giocato ieri al Tardini. Continuano a lavorare a parte i vari Smalling e Mkhitaryan: l’inglese verrà risparmiato per la gara con lo Shakhtar, in attesa di averlo abile e arruolabile per il fondamentale snodo Napoli. Chi ci sarà sicuramente è Gonzalo Villar. In attesa della convocazione con la nazionale maggiore, il 14 romanista ha ricevuto la chiamata dell’Under 21 spagnola, che affronterà tra le altre l’Italia nei prossimi impegni.

Primavera e calciomercato: la Roma verso il futuro

Un occhio al presente e come al solito uno al futuro. Con la Primavera e con il calciomercato. Oggi la squadra di De Rossi è tornata a macinare risultati, soffrendo ma vincendo contro il Bologna di Zauri. Una partita caratterizzata dal grande agonismo, sbloccata grazie a un rigore tirato e realizzato con grande freddezza da Milanese, uno dei più talentosi del gruppo. Ci ha pensato poi Filippo Tripi a caricare il gruppo, ammettendo come con questo spirito qui la Roma non deve temere niente e nessuno. Sul fronte calciomercato invece fervono le manovre per la ristrutturazione della squadra del domani. Il citofono a cui suonare potrebbe essere quello viola, con Pezzella e Vlahovic che già da tempo stuzzicano il palato della dirigenza giallorossa. Per il difensore il prezzo fissato è di 15 milioni di euro, mentre invece per il serbo il sentiero potrebbe essere più tortuoso. Il Milan come la Roma è alla finestra, aspettando novità dal rinnovo che tarda ad arrivare. Situazione simile a quella di Fonseca. Il tecnico vorrebbe restare ma Gould sonda le alternative, visto che il destino del portoghese è appeso al sottile filo della qualificazione Champions.