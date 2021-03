Caso Diawara, è il giorno decisivo: Fienga e l’avvocato Conte arrivano al CONI – LIVE – FOTO

Davanti al Collegio di garanzia del Coni va in scena oggi l’atto conclusivo del “Caso Diawara”. Dopo sei mesi, la Roma saprà definitivamente se potrà riavere il punto conquistato il 19 settembre scorso sul campo del Verona, tolto successivamente con il 3-0 a tavolino deciso dal Giudice Sportivo e confermato poi dalla Corte Sportiva d’Appello della Figc. Appuntamento alle 15.30 a Palazzo H per tutti i protagonisti della vicenda. Per il club giallorosso oltre all’avvocato Antonio Conte, presente il Ceo Guido Fienga, l’ex team manager Gombar e l’ex segretario Pantaleo Longo (oggi nel quadro dirigenziale del Verona). Per la Lega è stato chiamato in causa il delegato Marino, che ha avuto contatti con il club dopo l’alert che segnalava l’irregolarità della posizione di Diawara nella lista. L’ex ministro Frattini è il presidente del Collegio di garanzia.

LIVE

Ore 15.25 – Arrivano anche il presidente del Collegio di garanzia Frattini e l’avvocato del Verona Fanini

Ore 15.09 – Il Ceo romanista Guido Fienga e l’avvocato Conte arrivano al Coni senza rilasciare dichiarazioni